Identifican a la víctima y capturan a dos presuntos responsables del homicidio en Tuluá

Según informaron las autoridades, una patrulla motorizada que se encontraba cerca del lugar de los hechos inició una persecución pocos segundos después del atentado, logrando interceptar y capturar a los dos presuntos responsables: el conductor de la motocicleta y el hombre que, al parecer, accionó el arma de fuego.
La víctima fue identificada como Robinson Rojas Rojas, quien se movilizaba en una motocicleta V-Strom 160 de color amarillo, con placas AFQ-64I, cuando fue interceptado por los agresores en la calle 25 con carrera 33A.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el parrillero descendió o se acercó lo suficiente para dispararle en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.
Rojas Rojas fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector y trasladado de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas.
Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, donde deberán responder por el delito de homicidio y otros cargos que se deriven de la investigación.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los móviles de este crimen y establecer si hubo otras personas involucradas en el ataque.
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