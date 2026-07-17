Abelardo de la Espriella nombra a Paola Holguín como ministra de Cultura

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este viernes el nombramiento de la exsenadora Paola Holguín como ministra de Cultura de su gobierno, una designación que tomó por sorpresa a distintos sectores políticos, ya que su nombre no figuraba entre los principales opcionados para integrar el gabinete.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario electo, donde destacó el papel de la cultura en el desarrollo del país.

«La cultura es la memoria de un pueblo, la expresión de su identidad y una de las mayores fortalezas de Colombia ante el mundo. Por eso presento a Paola Holguín como ministra de Cultura de la Patria Milagro», escribió De la Espriella.

Holguín fue senadora por el Centro Democrático y es una de las figuras más reconocidas del uribismo. Con este nombramiento, se suma al grupo de ministros que acompañarán al presidente electo a partir del inicio de su mandato.

La designación se conoce en medio de un ambiente político marcado por las recientes tensiones entre el Centro Democrático y el gobierno entrante, especialmente tras las diferencias surgidas por la elección de la presidencia del Senado.