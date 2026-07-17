Aguaclara sigue avanzando: obra vial ya alcanza el 80 % y anuncian un nuevo proyecto

La secretaria de Infraestructura y Hábitat de Tuluá, Cristina Tascón, informó a EL TABLOIDE que las obras de mejoramiento vial que se ejecutan en el sector de Aguaclara ya registran un avance del 85% y se espera que sean entregadas en aproximadamente 20 días.

La intervención se desarrolló en dos etapas. En la primera se realizó la pavimentación del callejón El Maná mediante la construcción de una estructura de pavimento flexible, que incluyó una subbase de 20 centímetros de espesor y una carpeta asfáltica de 7 centímetros. Esta obra permitió mejorar la vía que conecta la antigua entrada de Aguaclara con la salida del corregimiento, beneficiando directamente a cerca de 30 familias.

En la segunda fase se amplió el callejón para mejorar la movilidad vehicular y peatonal. De manera paralela, la comunidad, en articulación con CentroAguas, ejecutó trabajos de mejoramiento en la red de alcantarillado, lo que permitirá una mayor durabilidad de la intervención.

Según explicó la funcionaria, una vez finalicen las obras será necesario esperar cerca de 28 días para que el pavimento complete su proceso de fraguado, por lo que la vía podrá entrar en funcionamiento a finales de agosto.

La inversión hace parte de los 8.000 millones de pesos destinados por la Administración Municipal para proyectos de pavimentación y mejoramiento vial en distintos sectores de Tuluá, obras que se vienen ejecutando desde 2025 con recursos propios del municipio.

Nuevo proyecto para Aguaclara

Durante la entrevista, la secretaria también anunció un nuevo proyecto de infraestructura para el corregimiento. Se trata del mejoramiento del callejón Martínez, una vía principal que comunica Aguaclara con el sector de El Paraíso.

La iniciativa contempla la pavimentación de aproximadamente 120 metros lineales, con una inversión cercana a los 270 millones de pesos, recursos que harán parte de la segunda fase del programa «100 cuadras pavimentadas por Tuluá».

Además del mejoramiento del pavimento, la Administración Municipal proyecta intervenir los accesos a los sectores de La Paz mediante la técnica de topping, así como realizar el cambio de luminarias para fortalecer la seguridad en la zona.

Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de levantamiento topográfico y, en los próximos días, se llevará a cabo la socialización con la comunidad antes del inicio de las obras.