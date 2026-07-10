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Abelardo de la Espriella convocó su primer consejo de ministros antes de posesionarse

El presidente electo Abelardo de la Espriella convocó su primer consejo de ministros antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República. La reunión se llevará a cabo en Barranquilla y contará con la participación de los 11 ministros designados hasta el momento y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

El encuentro tiene como propósito definir las prioridades del próximo Gobierno, coordinar las tareas de cada cartera y avanzar en la planeación de las primeras acciones que se implementarán a partir del 7 de agosto, fecha en la que De la Espriella asumirá el cargo.

La convocatoria se da en medio de la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de las diferencias surgidas entre ambas partes tras las elecciones. Ante este escenario, el equipo del mandatario electo ha señalado que viene recopilando información pública y elaborando diagnósticos para llegar preparado al inicio de la nueva administración.

Durante la reunión también se espera que se revisen temas prioritarios como seguridad, economía, relaciones exteriores, infraestructura y funcionamiento de las diferentes entidades del Estado, con el fin de que los ministros lleguen con una hoja de ruta definida.

La elección de Barranquilla como sede del primer consejo de ministros también busca enviar un mensaje de descentralización, llevando las primeras reuniones del nuevo Gobierno fuera de Bogotá.

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