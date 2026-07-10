Abelardo de la Espriella convocó su primer consejo de ministros antes de posesionarse

El presidente electo Abelardo de la Espriella convocó su primer consejo de ministros antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República. La reunión se llevará a cabo en Barranquilla y contará con la participación de los 11 ministros designados hasta el momento y del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.