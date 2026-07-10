Tuluá estrena marca de ciudad

Tuluá ya cuenta con una nueva identidad visual que busca proyectar al municipio como un destino atractivo para el turismo, la inversión y el desarrollo económico. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román presentó oficialmente la Marca Ciudad, una iniciativa que, según la Administración Municipal, busca fortalecer el sentido de pertenencia de los tulueños y posicionar a la ciudad a nivel regional y nacional.

La nueva marca obtuvo el registro oficial ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 43650, lo que garantiza su protección por un periodo de 10 años.

Su diseño está inspirado en el escudo de armas del municipio y reúne elementos que representan la identidad de Tuluá. Los colores hacen referencia al corazón del Valle del Cauca, las montañas, los ríos y la riqueza natural del territorio, mientras que los tres corazones que conforman la letra «A» simbolizan el cariño por la ciudad y su reconocimiento como el «Corazón del Valle».

Durante el evento también fueron presentadas nuevamente las tradicionales letras de «TULUÁ», que fueron restauradas gracias a una alianza entre EMTULUÁ y Centro Aguas.

La ceremonia contó con la participación de representantes del gabinete municipal, concejales, la Cámara de Comercio de Tuluá, medios de comunicación, la Brigadier General Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, además de líderes comunitarios y ciudadanía, quienes acompañaron el acto oficial de presentación y el corte de cinta de este proyecto que busca convertirse en un nuevo símbolo de identidad para los tulueños.