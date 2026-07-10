¿Cuánto debe realmente Nueva EPS? En el Valle aún no hay claridad sobre sus obligaciones

La secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, explicó que la Nueva EPS, que atiende a cerca de 1,1 millones de afiliados en el Valle, es el principal asegurador de la región y, al mismo tiempo, uno de los mayores deudores del sistema de salud.
La funcionaria señaló que las cifras continúan en revisión debido a diferencias entre los reportes de las EPS y los prestadores de servicios, así como a la falta de información consolidada sobre algunos hospitales del norte del departamento. Además, indicó que los porcentajes de pago realizados mediante giro directo han sido inferiores a lo esperado, lo que dificulta establecer el valor exacto de la cartera.
Lesmes también expresó preocupación por los recursos adicionales que el Ministerio de Salud ha venido asignando a algunas instituciones del país, al considerar que aún no es clara la fuente de financiación de esos desembolsos.
Actualmente, la cartera acumulada que las EPS mantienen con la red pública y privada del Valle supera los 7 billones de pesos, una situación que pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud, el suministro de medicamentos y la estabilidad financiera de hospitales y clínicas del departamento.
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