¿Cuánto debe realmente Nueva EPS? En el Valle aún no hay claridad sobre sus obligaciones

La situación financiera de la Nueva EPS sigue generando preocupación en el Valle del Cauca. Aunque la entidad presentó sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, la Secretaría de Salud Departamental advirtió que estos aún no cuentan con la aprobación de la revisoría fiscal, por lo que no existe certeza sobre el monto real de la deuda con la red de hospitales y clínicas del departamento.