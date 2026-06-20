Abelardo de la Espriella, candidato en segunda vuelta presidencial

Ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta con 10.361.499 y se enfrentará a Iván Cepeda este domingo

¿Quién es?

Nació en Montería, Córdoba.

Es abogado, empresario y analista político.

Durante años fue una figura frecuente en medios de comunicación por sus opiniones sobre seguridad, justicia y política nacional.

Su camino a la Presidencia

Llegó a la campaña con un discurso centrado en:

Seguridad

Autoridad

Lucha contra el narcotráfico

Reducción del tamaño del Estado

Defensa de la empresa privada

Su mensaje conectó especialmente con sectores preocupados por la inseguridad y la situación económica.

Las propuestas más destacadas:

Construcción de megacárceles.

Fortalecimiento de Policía y Fuerzas Militares.

Erradicación de cultivos ilícitos.

Uso de inteligencia artificial y drones contra estructuras criminales.

Reducción de impuestos y estímulos a la inversión.

Lo que promete para la economía:

Menos burocracia estatal.

Incentivos para empresarios y emprendedores.

Generación de empleo a través de inversión privada.

Impulso a sectores productivos y exportaciones.

¿Qué propone para el Valle del Cauca?

Fortalecer la seguridad en el Pacífico.

Impulsar infraestructura estratégica.

Mayor presencia militar en zonas afectadas por grupos armados.

Protección a comerciantes, empresarios y productores.

Sus principales retos

Recuperar la seguridad.

Reactivar la economía.

Reducir la polarización política.

Mejorar la confianza institucional.

Cumplir las expectativas de quienes votaron por el cambio de rumbo.

Un presidente que divide opiniones

Para sus seguidores:

Representa autoridad y mano firme.

Para sus críticos:

Existe preocupación por posibles excesos en materia de seguridad y derechos civiles.

Su gobierno comenzará bajo una alta expectativa nacional.