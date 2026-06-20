Cantó sin velo y fue condenada a 74 latigazos en Irán

La cantante iraní Parastoo Ahmadi, de 29 años, fue condenada por un tribunal de Irán a recibir 74 latigazos tras realizar un concierto virtual en el que apareció cantando sin portar el velo islámico obligatorio para las mujeres en ese país.

La decisión fue emitida por el Tribunal Penal de la provincia de Qom, que consideró que la artista incurrió en conductas contrarias a la moral pública y a las normas religiosas al difundir contenido que las autoridades calificaron como “inmoral” a través de internet.

Además del castigo físico, Ahmadi y ocho integrantes de su equipo de trabajo fueron sancionados con la prohibición de salir de Irán y de ejercer actividades artísticas durante los próximos dos años.

El proceso judicial se originó a finales de 2024, cuando la cantante publicó en YouTube un concierto grabado en un antiguo caravasar. En el video, que alcanzó millones de reproducciones, la artista apareció sin hiyab y acompañada por varios músicos, una acción que desafía las estrictas restricciones impuestas a las mujeres en la República Islámica.

Las leyes iraníes prohíben que las mujeres canten en público ante audiencias mixtas y limitan severamente sus presentaciones artísticas. Las autoridades argumentaron que el evento fue realizado sin autorización y en contravía de las normas vigentes.

La condena generó rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas internacionales, quienes calificaron la decisión como una violación a la libertad de expresión y a los derechos de las mujeres. Diversos sectores han solicitado la revisión del fallo y denunciaron que este tipo de sanciones buscan silenciar las voces femeninas dentro del país.