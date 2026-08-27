Yelsid vuelve al romanticismo con “Ya lo sé que tú te vas”

El artista presenta el primer adelanto de “El Último Romántico”, un proyecto que revive los grandes clásicos de la balada de los años 70 y 80.

El romanticismo vuelve a sonar con fuerza de la mano de Yelsid, quien presenta oficialmente “Ya lo sé que tú te vas”, su nuevo lanzamiento y la primera canción de lo que será su próximo álbum, “El Último Romántico”.

El proyecto representa una nueva etapa musical para el artista, quien le apuesta a la nostalgia y a esas canciones que marcaron generaciones. En esta oportunidad, Yelsid retoma uno de los grandes clásicos del maestro Juan Gabriel, llevándolo a su propio estilo y aportándole una interpretación cargada de sensibilidad y sentimiento.

“El Último Romántico” nace como un homenaje a las grandes baladas de las décadas de los 70 y 80, con un repertorio que reúne canciones de reconocidos maestros de la música romántica y que ahora vuelven a cobrar vida en la voz de Yelsid.

El lanzamiento de “Ya lo sé que tú te vas” también llega acompañado de un videoclip con una estética inspirada en los años 80, concebido para reforzar visualmente la atmósfera romántica y nostálgica de esta nueva propuesta.

Con este primer adelanto, Yelsid abre la puerta a un álbum que promete conectar con quienes vivieron aquella época dorada de la balada y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas generaciones con canciones que mantienen intacta su esencia.

“Ya lo sé que tú te vas”, composición de Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel), ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y cuenta con videoclip oficial.

Con “El Último Romántico”, Yelsid se prepara para contar una nueva historia de amor, pero esta vez a través de los grandes clásicos que hicieron del romanticismo un género inolvidabl.