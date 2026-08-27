Presidente firma cinco extradiciones ligadas a los diálogos de paz

El presidente Abelardo de la Espriella firmó este miércoles las órdenes de extradición de cinco integrantes de grupos armados ilegales, algunos de ellos vinculados a procesos de diálogo adelantados durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Entre los extraditados se encuentran ‘El Mocho Olmedo’, ‘Muñeca’ y ‘Araña’, integrantes de disidencias y estructuras armadas que tienen requerimientos de Estados Unidos. También fueron firmadas las órdenes contra ‘H.H.’ y ‘Pinocho’, quienes actualmente no están bajo custodia y deberán ser capturados para materializar su entrega.

Según De la Espriella, estas extradiciones permanecían suspendidas debido a la participación de los señalados en diferentes mesas de diálogo del anterior Gobierno.

El mandatario aseguró que durante sus primeros 16 días en el cargo ya ha firmado más de 30 extradiciones y reiteró su política de mano dura contra las organizaciones criminales.

“No habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”, afirmó el presidente, quien advirtió que los integrantes de grupos ilegales tendrán como opciones entregarse a las autoridades o enfrentar la acción del Estado.

La decisión se conoce el mismo día en que El Tambo, Cauca, fue escenario de un fuerte hostigamiento con drones contra la estación de Policía. Según las autoridades, fueron utilizados entre cuatro y cinco drones para lanzar 21 artefactos explosivos, causando daños en viviendas y otras edificaciones cercanas.