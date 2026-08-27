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Hoy Tuluá se une para ayudar a los afectados por el terremoto

Hoy, jueves 27 de agosto, Tuluá tiene una cita con la solidaridad. Desde las 9:00 de la mañana, la comunidad podrá acercarse al Parque Boyacá para participar en la Donatón de materiales de construcción destinada a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La jornada busca reunir elementos que puedan ser utilizados en la reparación y reconstrucción de viviendas que resultaron afectadas por la emergencia.

Además de recibir las donaciones, el evento tendrá música en vivo, artistas invitados y diferentes presentaciones artísticas, convirtiendo esta jornada en un espacio para ayudar y compartir en comunidad.

La iniciativa cuenta con la participación de EL TABLOIDE como medio colaborador, junto a la Cámara de Comercio, Fenalco y la Administración Municipal de Tuluá, con el propósito de sumar esfuerzos y apoyar a quienes más lo necesitan.

La invitación es para todos los tulueños: si tiene materiales de construcción para donar, hoy puede llevarlos al Parque Boyacá desde las 9:00 a. m.

Tuluá se levanta con la ayuda de todos.

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