Hoy Tuluá se une para ayudar a los afectados por el terremoto

Hoy, jueves 27 de agosto, Tuluá tiene una cita con la solidaridad. Desde las 9:00 de la mañana, la comunidad podrá acercarse al Parque Boyacá para participar en la Donatón de materiales de construcción destinada a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.