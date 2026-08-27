Hoy Tuluá se une para ayudar a los afectados por el terremoto

La jornada busca reunir elementos que puedan ser utilizados en la reparación y reconstrucción de viviendas que resultaron afectadas por la emergencia.
Además de recibir las donaciones, el evento tendrá música en vivo, artistas invitados y diferentes presentaciones artísticas, convirtiendo esta jornada en un espacio para ayudar y compartir en comunidad.
La iniciativa cuenta con la participación de EL TABLOIDE como medio colaborador, junto a la Cámara de Comercio, Fenalco y la Administración Municipal de Tuluá, con el propósito de sumar esfuerzos y apoyar a quienes más lo necesitan.
La invitación es para todos los tulueños: si tiene materiales de construcción para donar, hoy puede llevarlos al Parque Boyacá desde las 9:00 a. m.
Tuluá se levanta con la ayuda de todos.
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