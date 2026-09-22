Daniela Álvarez visitó a la madre que perdió sus dos piernas en el terremoto

Stephany, de 36 años, quedó atrapada junto a su hija Sofía, de dos años, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En medio del colapso de la estructura, la mujer protegió a la pequeña mientras varias varillas atravesaron sus piernas.
Atrapada entre los escombros, Stephany relató que le pidió a Dios que le permitiera salvar a su hija, incluso a costa de perder sus piernas.
Después de ser rescatada, permaneció 41 días en cuidados intensivos y fue sometida a más de 15 cirugías. Finalmente, los médicos tuvieron que amputar su pierna izquierda y realizar la desarticulación de la derecha. Además de perder ambas piernas, en medio del sismo, perdió también a su madre y su abuela.
Actualmente, Stephany continúa con su recuperación y espera la asignación y adaptación de prótesis mecánicas que le permitan volver a caminar y seguir cuidando de su hija.
Tras conocer su historia, Daniela Álvarez llegó para acompañarla. En un mensaje publicado en redes sociales, la exreina destacó la fortaleza de Stephany y aseguró que más que una sobreviviente es una “heroína” por el amor que demostró hacia su hija.
A través de su fundación, Álvarez prometió ayudar a Stephany en su proceso de recuperación: “Hoy empezaremos a escribir un nuevo camino juntas, te lo prometo”, expresó Daniela, quien también agradeció a las personas que le hicieron llegar la historia de esta madre caleña.
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