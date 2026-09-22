Daniela Álvarez visitó a la madre que perdió sus dos piernas en el terremoto

La historia de Stephany Echevarría, la madre que perdió sus dos piernas tras quedar atrapada durante ocho horas bajo los escombros del edificio Airuaní, en Cali, conmovió a la exreina de belleza, quien decidió visitarla y acompañarla en su proceso de recuperación.

Stephany, de 36 años, quedó atrapada junto a su hija Sofía, de dos años, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En medio del colapso de la estructura, la mujer protegió a la pequeña mientras varias varillas atravesaron sus piernas.

Atrapada entre los escombros, Stephany relató que le pidió a Dios que le permitiera salvar a su hija, incluso a costa de perder sus piernas.

Después de ser rescatada, permaneció 41 días en cuidados intensivos y fue sometida a más de 15 cirugías. Finalmente, los médicos tuvieron que amputar su pierna izquierda y realizar la desarticulación de la derecha. Además de perder ambas piernas, en medio del sismo, perdió también a su madre y su abuela.

Actualmente, Stephany continúa con su recuperación y espera la asignación y adaptación de prótesis mecánicas que le permitan volver a caminar y seguir cuidando de su hija.

Tras conocer su historia, Daniela Álvarez llegó para acompañarla. En un mensaje publicado en redes sociales, la exreina destacó la fortaleza de Stephany y aseguró que más que una sobreviviente es una “heroína” por el amor que demostró hacia su hija.

A través de su fundación, Álvarez prometió ayudar a Stephany en su proceso de recuperación: “Hoy empezaremos a escribir un nuevo camino juntas, te lo prometo”, expresó Daniela, quien también agradeció a las personas que le hicieron llegar la historia de esta madre caleña.