Ya son 164 los muertos por los terremotos en Venezuela: continúan las labores de rescate

La cifra de víctimas por los dos potentes terremotos que golpearon a Venezuela continúa aumentando. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves que el saldo preliminar asciende a 164 personas fallecidas y 971 heridas, mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Según informó la mandataria en una intervención transmitida por la televisión estatal, desde los dos movimientos telúricos registrados la tarde del miércoles se han contabilizado al menos 30 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de infraestructura, hospitales y viviendas destruidas por el desastre.

Rodríguez señaló que el estado de La Guaira ha sido declarado zona de desastre natural debido al colapso de múltiples edificaciones, convirtiéndose en la región más golpeada por la tragedia. Asimismo, indicó que en el área metropolitana de Caracas se reporta el desplome de al menos diez edificios.

Las autoridades continúan removiendo escombros y buscando posibles sobrevivientes, para lo cual solicitaron apoyo del sector privado con maquinaria pesada. Además, confirmó la llegada de equipos internacionales especializados en rescate y atención de emergencias.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron catalogados por organismos estadounidenses como un “doblete sísmico”, fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad se producen casi simultáneamente en una misma zona.

Mientras avanzan las operaciones de rescate, miles de familias permanecen afectadas por los daños estructurales, los cortes de energía y la incertidumbre que han dejado los terremotos más devastadores registrados en Venezuela en los últimos años.