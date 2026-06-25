Venezuela declara emergencia nacional tras potente terremoto: cierran aeropuerto por graves daños

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional luego de los fuertes sismos que sacudieron al país durante la tarde de este miércoles y que provocaron graves daños en varias regiones, especialmente en Caracas.

De acuerdo con reportes preliminares, el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de Morón. Minutos después se registró una segunda sacudida de 7,5 grados, generando escenas de pánico, evacuaciones masivas y afectaciones en infraestructura.

En la capital venezolana se reportaron derrumbes de edificaciones, daños estructurales en diferentes sectores y cortes de energía eléctrica. Equipos de emergencia, bomberos y organismos de rescate fueron desplegados para atender la situación y realizar labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

Uno de los impactos más significativos se registró en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país, que suspendió operaciones debido a los daños sufridos en parte de su infraestructura.

“Se han registrado múltiples réplicas y hay estados particularmente afectados”, señaló Rodríguez al anunciar la declaratoria de emergencia, medida que permitirá movilizar recursos extraordinarios para atender la contingencia.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el terremoto y las réplicas, mientras se mantienen activos los protocolos de emergencia en distintas regiones del país. Hasta el momento no se ha entregado un balance definitivo sobre posibles víctimas fatales, aunque sí se han reportado personas lesionadas y cuantiosas pérdidas materiales.

Entretanto, varios países y organismos internacionales expresaron su solidaridad con Venezuela. Estados Unidos informó que mantiene comunicación con las autoridades venezolanas y evalúa mecanismos de apoyo humanitario para atender la emergencia.