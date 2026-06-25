Exigen justicia tras asesinato de mujer trans en el norte del Valle

Profunda consternación ha generado en Zarzal el asesinato de una mujer trans ocurrido en el corregimiento de La Paila, hecho que ha despertado rechazo entre la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, integrante de la comunidad LGBTIQ+, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en una zona boscosa cercana al cementerio central del corregimiento.

El homicidio ha causado preocupación entre habitantes del sector, quienes lamentaron lo ocurrido y pidieron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Organizaciones sociales del Valle del Cauca también expresaron su rechazo frente al hecho y solicitaron que el caso sea investigado de manera rigurosa para establecer si se trató de un crimen motivado por razones de género o discriminación.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información oficial sobre los móviles del homicidio ni han reportado capturas relacionadas con este caso.

Las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió y llevar ante la justicia a los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta al norte del Valle del Cauca.