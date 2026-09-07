Ya son 11 los edificios que serán demolidos en Cali tras el terremoto

Entre las estructuras que deberán ser intervenidas hay viviendas, hoteles y edificaciones comerciales. Las autoridades realizarán cada procedimiento de manera individual, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad de cada inmueble.
El primer proceso será el del edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua. La demolición controlada se está llevando a cabo este lunes 7 de septiembre, desde 1:00 de la tarde.
Éder explicó que estos trabajos se adelantarán bajo estrictos protocolos para reducir los riesgos durante la intervención y señaló que las familias afectadas serán una prioridad dentro de las medidas de recuperación.
El mandatario también aseguró que las primeras soluciones de vivienda serán destinadas a las personas que residían en los edificios que deberán ser demolidos.
Mientras avanzan estas intervenciones, los equipos técnicos continúan evaluando las estructuras afectadas para establecer cuáles requieren demolición y cuál será el procedimiento más seguro en cada caso, por lo que la cifra de edificios demolidos en Cali podría cambiar a lo largo de este año.
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