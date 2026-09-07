Ya son 11 los edificios que serán demolidos en Cali tras el terremoto

Hasta el momento, once edificios de Cali tendrán que ser demolidos luego de las afectaciones estructurales ocasionadas por el terremoto, confirmó el alcalde Alejandro Éder.

Entre las estructuras que deberán ser intervenidas hay viviendas, hoteles y edificaciones comerciales. Las autoridades realizarán cada procedimiento de manera individual, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad de cada inmueble.

El primer proceso será el del edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en la calle 4 con carrera 57, en el sector de Cuarto de Legua. La demolición controlada se está llevando a cabo este lunes 7 de septiembre, desde 1:00 de la tarde.

Éder explicó que estos trabajos se adelantarán bajo estrictos protocolos para reducir los riesgos durante la intervención y señaló que las familias afectadas serán una prioridad dentro de las medidas de recuperación.

El mandatario también aseguró que las primeras soluciones de vivienda serán destinadas a las personas que residían en los edificios que deberán ser demolidos.

Mientras avanzan estas intervenciones, los equipos técnicos continúan evaluando las estructuras afectadas para establecer cuáles requieren demolición y cuál será el procedimiento más seguro en cada caso, por lo que la cifra de edificios demolidos en Cali podría cambiar a lo largo de este año.