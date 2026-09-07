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Los chiches vallenatos ponen a sonar el desamor con “qué me faltó”

La legendaria agrupación  Los Chiches Vallenatos presenta una nueva producción cargada de sentimiento, dolor y reclamos por un amor que, pese a recibirlo todo, nunca fue correspondido.

La música vallenata vuelve a vestirse de romanticismo y nostalgia con el lanzamiento de “QUÉ ME FALTÓ”, la nueva producción musical de la legendaria agrupación LOS CHICHES VALLENATOS, una canción que promete conquistar a quienes han vivido la difícil experiencia de entregarlo todo por amor y recibir, a cambio, indiferencia.

El nuevo sencillo es una historia cargada de dolor, incertidumbre y reclamos. Su letra refleja los sentimientos de una persona que se pregunta qué fue lo que faltó para conservar a ese amor al que le entregó todo, pero que finalmente decidió alejarse sin dar mayores explicaciones.

La canción es composición de América Sierra y cuenta con la producción de Iván Calderón. El tema fue realizado en los estudios de Mano de Obra y Calderón Records, en la ciudad de Medellín, conservando la fuerza interpretativa y el inconfundible sonido romántico que durante décadas ha identificado a LOS CHICHES VALLENATOS.

En cada frase de “QUÉ ME FALTÓ” se percibe el dolor de quien no logra entender por qué una relación terminó, pese a haber entregado lo mejor de sí. Por eso, la canción podría convertirse en un verdadero himno para quienes atraviesan una historia de desamor y

El lanzamiento también llega acompañado de un video musical grabado en 7 Mesas, un exclusivo rooftop de Medellín, conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera.

La producción audiovisual estuvo bajo la dirección de Catalina Arango, con la producción de Río Films y Mano de Obra. En las imágenes se observa a la agrupación interpretando el tema mientras sus vocalistas recuerdan a esa mujer que poco a poco comenzó a alejarse, mostrando un lado frío y distante.

La historia deja claro que, en esta ocasión, el final de la relación no obedeció a una falta de compromiso o entrega por parte de él, sino a la ausencia de interés y reciprocidad de ella.

 “QUÉ ME FALTÓ” es apenas un abrebocas de lo que LOS CHICHES VALLENATOS preparan para su fanaticada de cara a la temporada de fin de año, una época en la que la agrupación espera seguir cautivando a sus seguidores con nuevas propuestas musicales.

El sencillo está disponible desde el pasado 3 de septiembre en las diferentes plataformas digitales y en YouTube, mientras la reconocida agrupación continúa recorriendo escenarios de Colombia y Latinoamérica, llevando su repertorio y manteniendo vivo el sentimiento romántico que los ha convertido en uno de los grandes referentes del vallenato.

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