¡Vuelve la magia! La Champions League arranca con partidazos

La fase de liga arrancará con una programación cargada de atractivos compromisos, entre ellos el esperado choque entre Real Madrid e Inter de Milán, dos gigantes del fútbol europeo que protagonizarán uno de los encuentros más llamativos de la jornada inaugural.
Pero la emoción no se detendrá allí. El calendario también incluye duelos de gran expectativa como Liverpool frente al Atlético de Madrid, Napoli contra Arsenal, además de la presentación de equipos históricos como Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Borussia Dortmund y París Saint-Germain.
Los aficionados podrán seguir los compromisos a través de las diferentes señales de ESPN, mientras que quienes prefieran disfrutar de la acción desde dispositivos móviles podrán hacerlo mediante la plataforma Disney+, de acuerdo con las condiciones de suscripción disponibles.
Así se jugará la primera jornada
Martes 8 de septiembre
- Club Brujas vs. Aston Villa – 11:45 a. m.
- AEK Atenas vs. LASK Linz – 11:45 a. m.
- FC Porto vs. Manchester City – 2:00 p. m.
- Borussia Dortmund vs. Villarreal – 2:00 p. m.
- Lille vs. Real Betis – 2:00 p. m.
- Real Madrid vs. Inter de Milán – 2:00 p. m.
Miércoles 9 de septiembre
- Stuttgart vs. Viking – 11:45 a. m.
- Barcelona vs. Feyenoord – 11:45 a. m.
- París Saint-Germain vs. Slovan Bratislava – 2:00 p. m.
- Napoli vs. Arsenal – 2:00 p. m.
- Liverpool vs. Atlético de Madrid – 2:00 p. m.
- Sporting CP vs. Galatasaray – 2:00 p. m.
Jueves 10 de septiembre
- Fenerbahce vs. AS Roma – 11:45 a. m.
- PSV vs. Shakhtar Donetsk – 11:45 a. m.
- Slavia Praga vs. Lens – 2:00 p. m.
- Como vs. RB Leipzig – 2:00 p. m.
- Manchester United vs. Sabah – 2:00 p. m.
- Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt – 2:00 p. m.
Con una cartelera repleta de grandes protagonistas, la Champions League 2026/2027 abre nuevamente sus puertas para regalar noches de fútbol, pasión y espectáculo en los principales escenarios de Europa.
¡La pelota vuelve a rodar y comienza la lucha por conquistar la orejona!
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