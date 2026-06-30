Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Ya está confirmado el primer duelo de octavos de final en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comienza a definir su camino hacia el título. Tras disputarse los primeros partidos de los dieciseisavos de final, quedó confirmado el primer cruce de los octavos de final de la Copa del Mundo.

Canadá aseguró su clasificación luego de vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol en el tiempo de reposición, mientras que Marruecos eliminó a Países Bajos en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.

Con estos resultados, ambas selecciones se enfrentarán en los octavos de final el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), en el Estadio Houston.

En la misma jornada, Brasil avanzó tras derrotar 2-1 a Japón con un tanto en los minutos finales, mientras que Paraguay eliminó a Alemania desde el punto penal luego de empatar 1-1.

La selección brasileña conocerá este martes a su rival de octavos, que saldrá del duelo entre Noruega y Costa de Marfil, mientras que Paraguay espera al ganador del compromiso entre Francia y Suecia.

Con el cuadro de eliminación directa tomando forma, el Mundial entra en su etapa más emocionante, donde un solo error puede significar la despedida del torneo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.