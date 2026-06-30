Ya está confirmado el primer duelo de octavos de final en el Mundial 2026

Canadá aseguró su clasificación luego de vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol en el tiempo de reposición, mientras que Marruecos eliminó a Países Bajos en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios.
Con estos resultados, ambas selecciones se enfrentarán en los octavos de final el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía (hora de Colombia), en el Estadio Houston.
En la misma jornada, Brasil avanzó tras derrotar 2-1 a Japón con un tanto en los minutos finales, mientras que Paraguay eliminó a Alemania desde el punto penal luego de empatar 1-1.
La selección brasileña conocerá este martes a su rival de octavos, que saldrá del duelo entre Noruega y Costa de Marfil, mientras que Paraguay espera al ganador del compromiso entre Francia y Suecia.
Con el cuadro de eliminación directa tomando forma, el Mundial entra en su etapa más emocionante, donde un solo error puede significar la despedida del torneo.
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