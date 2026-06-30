Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Un toro en la vía cobró la vida de un motociclista en zona rural de Tuluá

Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica el corregimiento de San Rafael con el municipio de Tuluá, donde un motociclista perdió la vida luego de, presuntamente, colisionar contra un toro que se encontraba sobre la carretera.

La víctima fue identificada como José Humberto Salazar, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el fuerte impacto.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre descendía por este corredor vial cuando ocurrió el accidente. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El hecho ha generado preocupación entre la comunidad, que volvió a advertir sobre el riesgo que representa la presencia de animales sueltos en las vías rurales del centro del Valle del Cauca.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.