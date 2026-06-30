Un toro en la vía cobró la vida de un motociclista en zona rural de Tuluá

La víctima fue identificada como José Humberto Salazar, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el fuerte impacto.
De acuerdo con la información preliminar, el hombre descendía por este corredor vial cuando ocurrió el accidente. Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.
El hecho ha generado preocupación entre la comunidad, que volvió a advertir sobre el riesgo que representa la presencia de animales sueltos en las vías rurales del centro del Valle del Cauca.
Las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
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