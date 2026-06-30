Un toro en la vía cobró la vida de un motociclista en zona rural de Tuluá

Un trágico accidente de tránsito se registró en la vía que comunica el corregimiento de San Rafael con el municipio de Tuluá, donde un motociclista perdió la vida luego de, presuntamente, colisionar contra un toro que se encontraba sobre la carretera.