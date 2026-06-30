Caldas conquistó San Pedro: la mejor banda juvenil del país brilló en el Concurso Nacional de Música Inédita

La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas escribió una página memorable en la historia del XXXVI Concurso Nacional de Música Inédita para Bandas “Luis Mario Lopeda”, celebrado en el municipio de San Pedro (Valle del Cauca), al obtener los máximos honores en uno de los certámenes bandísticos más importantes de Colombia.

El jurado calificador destacó el sobresaliente nivel artístico de las agrupaciones participantes, así como el compromiso de directores, compositores e intérpretes que hicieron de esta edición una verdadera fiesta de la música para bandas. En ese exigente escenario, la delegación caldense fue la gran protagonista de la noche.

La Banda Sinfónica Juvenil de Caldas fue reconocida como la Mejor Banda del concurso, un logro que confirma la calidad de su proceso formativo y el talento de sus jóvenes músicos. A este importante reconocimiento se sumó el premio a la Mejor Obra Inédita, gracias a la interpretación de «Tres Bombardinos», composición que cautivó al jurado por su riqueza musical y excelente ejecución.

El éxito fue aún mayor con la distinción al Mejor Compositor de Obra Inédita, otorgada a Juan Sebastián Velasco Sierra, conocido con el seudónimo «Tintín», autor de Tres Bombardinos. Además, la familia de eufonios de la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas recibió una mención de honor, reconocimiento que resaltó la excelencia interpretativa de esta sección instrumental.

La ceremonia de premiación reunió a representantes de diferentes departamentos del país, evidenciando el crecimiento y la fortaleza del movimiento bandístico colombiano. Entre los demás reconocimientos se destacaron la Banda Sinfónica de Paipa como Banda Insignia, la Orquesta Juvenil de Vientos de Risaralda por el premio a la Banda Más Viral y el trombonista Jericob Pulgarín como Mejor Instrumentista.

Con estos resultados, la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas no solo regresó a casa con los principales galardones del certamen, sino que reafirmó el alto nivel musical del departamento y el trabajo constante de sus directores, docentes y jóvenes intérpretes, quienes siguen dejando en alto el nombre de Caldas en los más importantes escenarios de la música bandística nacional.