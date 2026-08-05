Washington enviará delegación de alto nivel a la posesión presidencial

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, contará con la presencia de una destacada delegación oficial de Estados Unidos, integrada por altos funcionarios del Gobierno, el Congreso y organismos de seguridad.

Entre los asistentes confirmados figura Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, así como Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz del Gobierno estadounidense. También estará Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

La representación norteamericana incluirá además al senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, el congresista Mario Díaz-Balart, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter Bailey, y el administrador de la DEA, Terrance Cole.

La delegación la completan Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente estadounidense; Viviana Bovo, asesora para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y Kris Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan.

Además de la representación de Estados Unidos, la ceremonia contará con invitados internacionales como el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Chile, además de la presidenta de Costa Rica, el primer ministro de Curazao y una delegación de Honduras.

La ceremonia de transmisión de mando se realizará en la Arena USC, en Cali, luego de que el Congreso autorizara el traslado excepcional del acto desde Bogotá.