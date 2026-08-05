La UCEVA abre el programa profesional de Música y amplía su oferta académica

La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) recibió el registro calificado del Ministerio de Educación Nacional para abrir su nuevo programa de Música, un paso que fortalece la formación artística en la región y permitirá formar Maestros en Música en el centro y norte del Valle del Cauca.

La autorización fue otorgada mediante la Resolución 020693 del 4 de agosto de 2026, luego de que la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) emitiera un concepto favorable tras evaluar las condiciones de calidad del programa.

La nueva carrera nace para responder a una necesidad histórica de la región, donde, según destacó CONACES, no existía una oferta profesional en Música para el centro y norte del departamento, pese a la reconocida tradición cultural y musical de Tuluá.

El programa tendrá una duración de 10 semestres, contará con 159 créditos académicos y abrirá 30 cupos por semestre. Su plan de estudios estará enfocado en las músicas colombianas e incluirá formación en creación, interpretación y producción musical, con énfasis en dirección, interpretación y producción.

Como parte de la formación, los estudiantes podrán realizar prácticas con agrupaciones institucionales de amplia trayectoria, como la Banda Luis Mario Lopeda y la Estudiantina Bernardo Jaramillo, además de participar en procesos de investigación y articulación con festivales y organizaciones del sector cultural.

“Con este registro calificado seguimos fortaleciendo nuestro compromiso con una educación superior pertinente para el territorio, ampliando las posibilidades de formación profesional para quienes han encontrado en la música una expresión de la identidad cultural de la región”, afirmó el rector de la UCEVA, Juan Carlos Urriago Fontal.

Con la apertura de este nuevo programa, la UCEVA continúa ampliando su oferta académica y brinda una nueva oportunidad para que los jóvenes del Valle del Cauca puedan formarse profesionalmente en el campo de la música sin tener que salir de la región.