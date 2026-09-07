Albergues educativos del Valle recibirán 42 antenas Starlink

42 antenas Starlink con internet gratuito llegarán a los albergues educativos habilitados en las zonas más afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca, como parte de una donación gestionada por la Asociación de Empresas Seguras de Colombia (AES).

El objetivo es garantizar la conectividad de niños y jóvenes que retomaron sus clases en espacios alternativos, permitiéndoles acceder a plataformas y herramientas digitales mientras avanzan los trabajos de recuperación de las sedes educativas.

Carlos Eduardo Farfán, presidente de AES, explicó que la donación fue gestionada desde los primeros días de la emergencia con apoyo de diferentes entidades y Starlink.

El aporte beneficiará un proceso educativo que aún enfrenta grandes retos. El terremoto afectó 930 sedes educativas en el Valle, mientras actualmente funcionan 193 albergues y 300 sedes ya retomaron las clases.

Desde la Gobernación destacaron que garantizar la conectividad es clave para avanzar en el regreso a las aulas y la recuperación educativa.