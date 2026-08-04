Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Volcán Puracé cubre de ceniza a comunidades del Cauca

La actividad del volcán Puracé continúa generando preocupación en el departamento del Cauca. Ante el impacto que ha tenido la constante emisión de ceniza sobre la población y el sector agrícola, la administración municipal declaró la calamidad pública para agilizar la atención de la emergencia.

La decisión permitirá destinar recursos para asistir a cerca de 3.600 familias de los corregimientos de Puracé, Santa Leticia, Paletará y del municipio de Coconuco, una de las zonas más afectadas por el fenómeno.

De acuerdo con el monitoreo de las autoridades, el volcán permanece en alerta naranja debido a la emisión diaria de aproximadamente 4.200 toneladas de dióxido de azufre y columnas de ceniza que alcanzan hasta 3.500 metros de altura, un comportamiento que no se registraba desde hace más de siete décadas.

En Coconuco, la ceniza cubre calles, viviendas, cultivos y vehículos. Los habitantes aseguran que el polvo permanece suspendido en el aire, causando molestias en los ojos y dificultades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores.

La emergencia también afecta la economía de las comunidades rurales. Agricultores reportan daños en cultivos de papa, cebolla y fresa, mientras que algunos productores aseguran haber perdido animales de corral a causa de la caída de ceniza.

A esto se suma el deterioro de las fuentes hídricas. Varias quebradas y ríos presentan cambios en el color del agua y un fuerte olor a azufre, situación que obligó a las autoridades a iniciar la distribución de agua potable y ayudas humanitarias en las veredas más impactadas.

El alcalde de Puracé explicó que la declaratoria de calamidad facilitará la compra de mercados, tanques para almacenamiento de agua y apoyos dirigidos al sector agropecuario. No obstante, advirtió que, si la actividad volcánica aumenta, la capacidad de respuesta del municipio podría resultar insuficiente para atender la emergencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.