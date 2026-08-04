Jorge Alfredo Vargas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Durante la diligencia judicial, el comunicador no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
La audiencia comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongó hasta las 5:00 de la tarde, cuando fue suspendida por decisión del despacho judicial. El proceso se reanudó este martes 4 de agosto y, al cierre de esta información, continuaba en desarrollo.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado mayores detalles sobre los hechos que sustentan la imputación. La investigación sigue su curso mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.
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