Jorge Alfredo Vargas no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación imputó este martes cargos al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual, en un proceso que, según el ente investigador, involucra a cuatro presuntas víctimas en un entorno laboral.

Durante la diligencia judicial, el comunicador no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

La audiencia comenzó el lunes 3 de agosto y se prolongó hasta las 5:00 de la tarde, cuando fue suspendida por decisión del despacho judicial. El proceso se reanudó este martes 4 de agosto y, al cierre de esta información, continuaba en desarrollo.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado mayores detalles sobre los hechos que sustentan la imputación. La investigación sigue su curso mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

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