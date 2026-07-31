Volcamiento de tractomula desató saqueo en vía al Lago Calima

Un accidente de tránsito se registró este viernes 31 de julio en la vía de ascenso al Lago Calima, a la altura del Hotel La Ramada, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con los reportes preliminares, una tractomula perdió el control y terminó volcada sobre este corredor vial. Tras el siniestro, varias personas que se encontraban en el sector habrían aprovechado la situación para acercarse al vehículo y llevarse parte de la mercancía que transportaba.

La situación generó la presencia de las autoridades en la zona, quienes trabajan en la atención del accidente, el control del tránsito y la recuperación del orden en el lugar.

Por ahora no se han confirmado personas lesionadas ni se conocen las causas exactas que provocaron el volcamiento.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por este tramo, reducir la velocidad y atender las indicaciones mientras avanzan las labores de atención y retiro del vehículo.