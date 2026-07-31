Vehículo se volcó y las autoridades hicieron inesperado hallazgo

Una persecución policial terminó con un vehículo volcado y un millonario cargamento de marihuana fuera de circulación en carreteras del Valle del Cauca.

El operativo ocurrió en la vía Mediacanoa–La Virginia, a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de Bolívar, donde agentes de Tránsito y Transporte le ordenaron detenerse al conductor de un Nissan Versa. El hombre, sin embargo, habría ignorado la señal de pare y emprendió la huida.

Los uniformados iniciaron un seguimiento que se extendió hasta el kilómetro 72. En ese punto, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcado.

Al inspeccionar el automotor, los policías encontraron numerosos paquetes envueltos en papel vinipel negro. En su interior había 581 kilogramos de marihuana, cuyo valor preliminar fue estimado en más de $457 millones.

Según las primeras investigaciones, el cargamento habría salido de Corinto, Cauca, y tendría como destino la ciudad de Medellín, Antioquia.

El conductor fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. También fue incautado el vehículo utilizado para transportar la droga.

La Policía informó además que el detenido tendría antecedentes por hurto calificado, relacionados con un caso ocurrido en Marinilla, Antioquia, en 2021.

La sustancia incautada será sometida a las pruebas correspondientes para confirmar oficialmente su composición y peso, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del cargamento y cuál era su destino final.