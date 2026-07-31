Clínica Mariángel anuncia el cierre de sus servicios

La Clínica Mariángel, de Tuluá, informó este viernes 31 de julio que inició un cierre temporal de los servicios de Urgencias, la Unidad de Cuidado Intermedio para Adultos y la Unidad de Cuidado Intensivo para Adultos, como parte de un proceso de fortalecimiento institucional que busca preparar la reapertura de la institución.

A través de un comunicado oficial, Dumian Medical S.A.S. explicó que la medida hace parte de un plan integral orientado a mejorar la infraestructura, optimizar los procesos y fortalecer la capacidad operativa de la clínica, con el propósito de ofrecer una atención con mayores garantías de calidad, seguridad y oportunidad.

La entidad señaló que este proceso se desarrolla conforme al procedimiento establecido en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que las intervenciones buscan consolidar las condiciones necesarias para reabrir la Clínica Mariángel con una oferta de servicios renovada y respaldada por un modelo de atención centrado en el bienestar y la seguridad de los pacientes.

Pese al cierre temporal de estos servicios, Dumian Medical indicó que durante este periodo continuará atendiendo las solicitudes de historias clínicas, copias de resultados de ayudas diagnósticas y demás documentos relacionados con la atención prestada, a través del correo electrónico archivo@clinicamariangel.com.

Finalmente, la empresa agradeció la comprensión de los usuarios, aliados estratégicos y de la comunidad, e indicó que informará oportunamente sobre los avances del proceso de fortalecimiento institucional y la fecha en la que se realizará la reapertura de los servicios