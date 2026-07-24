Virgi Dart apuesta al corazón con su nuevo sencillo «Ausente»

La cantante colombiana presenta una emotiva propuesta que fusiona la cumbia con el regional mexicano y reafirma su crecimiento en la escena musical internacional.

La cantante y compositora colombiana Virgi Dart vuelve a emocionar a su público con el lanzamiento de «Ausente», un sencillo que retrata el proceso de aceptar el final de una relación sin borrar las huellas que deja un amor verdadero.

Con una interpretación llena de sentimiento y una letra honesta, la artista refleja ese instante en el que se intenta seguir adelante, aunque el corazón continúe aferrado a los recuerdos. La canción transmite un mensaje universal: superar una pérdida no siempre significa olvidar, sino aprender a convivir con las emociones que deja el pasado.

En el plano musical, «Ausente» destaca por su innovadora fusión entre la cumbia colombiana y el regional mexicano, una combinación que le aporta frescura y una identidad propia.

Este lanzamiento fortalece la proyección internacional de Virgi Dart, quien ha llevado su música a escenarios de Estados Unidos, México, España y Colombia, compartiendo escenario con artistas de la talla de Fonseca, Gipsy Kings, ChocQuibTown, Andrés Cepeda, Santiago Cruz y Proyecto Uno.

Con «Ausente», Virgi Dart reafirma su capacidad para convertir las emociones en canciones que conectan con el público y continúa consolidándose como una de las artistas colombianas con mayor proyección en la escena latina.