Incautan en el Valle el mayor cargamento de cocaína en vías del país

La Policía Nacional realizó el mayor decomiso de cocaína registrado en la red vial de Colombia al incautar 2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en un tractocamión por el Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía Mediacanoa–La Virginia, a la altura del municipio de Ansermanuevo, durante un operativo de control de la Seccional de Tránsito y Transporte. El vehículo cubría la ruta Yumbo–Cartagena, donde, según las autoridades, el cargamento sería embarcado hacia el exterior.

La droga estaba oculta dentro de los cilindros de gas natural comprimido del tractocamión. En total fueron hallados 2.500 paquetes rectangulares con la leyenda “100 %”, escondidos en la estructura del automotor.

Durante el operativo fue capturado el conductor del vehículo, quien quedó a disposición de la Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la Policía, el cargamento tendría un valor superior a 13.900 millones de pesos en el mercado ilegal y representa el mayor decomiso de cocaína realizado en las carreteras del país. Además del estupefaciente, fueron incautados el tractocamión y un teléfono celular que será analizado dentro de la investigación.

Las autoridades señalaron que este golpe afecta de manera significativa las finanzas de las organizaciones narcotraficantes y reiteraron que continuarán fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del país.