Fatal choque cobró la vida de un motociclista en Dagua

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un joven motociclista en la vía que comunica a Dagua con Buenaventura, a la altura del puente sobre el río Bitaco, antes del peaje de Loboguerrero.

La víctima fue identificada preliminarmente como Edwin Alexis Urresty Matacea, reconocido en la zona por dedicarse a la venta de jugo de caña en el corredor vial entre Puerto Dagua y Dagua.

De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista habría colisionado contra un bus de servicio público. La fuerza del impacto le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades adelantaron las labores de inspección judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar las causas que originaron el accidente.

El fallecimiento de Edwin ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y habitantes de Dagua, quienes lo recuerdan por su trabajo y cercanía con la comunidad.