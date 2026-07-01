Caleños lideran misión médica para asistir a afectados por los terremotos en Venezuela

Un grupo de cerca de 30 profesionales de la salud provenientes de Cali llegó al estado venezolano de La Guaira para apoyar la atención de las víctimas de los terremotos que golpearon esa región. La misión humanitaria instaló un hospital móvil que permitirá brindar atención de urgencias y realizar procedimientos quirúrgicos a los sobrevivientes rescatados de entre los escombros.

La brigada está conformada por cirujanos de trauma y emergencias, ortopedistas, pediatras, paramédicos, enfermeros y otros especialistas con experiencia en atención de desastres, quienes además apoyan las labores de los organismos de rescate que continúan buscando personas desaparecidas.

La misión es liderada por el médico Laureano Quintero, director científico de la Fundación Salamandra, quien explicó que el equipo trabaja de manera coordinada con las autoridades de emergencia y también presta apoyo al personal de rescate de diferentes nacionalidades que participa en las operaciones.

Según Quintero, además de la atención médica, la brigada gestiona la entrega de equipos e insumos para fortalecer la capacidad de respuesta de algunos hospitales que permanecen recibiendo un alto número de pacientes como consecuencia de la emergencia.

El hospital móvil cuenta con equipos para atender lesiones de alta complejidad ocasionadas por el colapso de edificaciones, permitiendo ofrecer atención especializada tanto a adultos como a niños afectados por los sismos.

El especialista reconoció que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes, pero aseguró que el esfuerzo continúa enfocado en apoyar las labores de búsqueda y garantizar atención oportuna a quienes logran ser rescatados.

La Fundación Salamandra ya ha participado en otras emergencias nacionales e internacionales, entre ellas las inundaciones en Córdoba, los terremotos de México, Chile, Ecuador y Haití, así como el terremoto del Eje Cafetero de 1999.