Hoy, a las 6:00 p. m., los fieles se reunirán para la eucaristía y la novena bajo el lema «María nos conduce al encuentro con Jesús». La jornada estará a cargo de los catequistas, el grupo Semillitas de Emaús y los acólitos.
La novena continuará hasta el jueves 26 con encuentros diarios a las 6:00 p. m., salvo el domingo 22, cuando la celebración comenzará a las 7:00 p. m.
El viernes 27, día de la fiesta patronal, la procesión partirá del parque de Lomitas a las 6:00 p. m. Una hora después, la comunidad se congregará para la eucaristía en honor a su patrona.
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