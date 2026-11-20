Villa Campestre realiza su fiesta en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa

La comunidad del barrio Villa Campestre de Tuluá llega este viernes 20 de noviembre al tercer día de su fiesta patronal. La celebración comenzó el miércoles 18 en la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre.