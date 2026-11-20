Según la información preliminar, hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al predio y preguntaron por Londoño Montes. Cuando el administrador salió a atenderlos, los atacantes abrieron fuego contra él y luego huyeron. De acuerdo con las versiones conocidas, habrían realizado más de 40 disparos.
En el momento del crimen, varios trabajadores se encontraban en la finca. Fueron ellos quienes alertaron a las autoridades, que acudieron al lugar para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Los móviles del homicidio y la identidad de los responsables son materia de investigación.
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