De acuerdo con el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, se realizaron seis marchas, siete concentraciones y una asamblea en 12 municipios del departamento. Cali registró la mayor participación, con una movilización que salió del Parque Obrero y llegó al Bulevar del Río.
Aunque la jornada fue reportada como tranquila, se atendieron algunas situaciones puntuales: grafitis en la estación Petecuy del MIO, el cierre de una vía en el sector de Río Claro, en Jamundí, y la inmovilización de cinco vehículos que transportaban manifestantes en Cali por no contar con la revisión técnico-mecánica vigente.
El balance fue conocido en el Puesto de Mando Unificado, donde participaron la gobernadora Dilian Francisca Toro, el presidente Abelardo de la Espriella y representantes de las autoridades. La Fuerza Pública acompañó las actividades en los municipios donde hubo movilizaciones.
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