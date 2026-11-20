Valle reportó seis marchas y siete concentraciones durante este jueves

Las movilizaciones convocadas por sectores políticos y organizaciones sociales transcurrieron sin mayores incidentes en el Valle del Cauca, según el balance entregado por las autoridades al cierre de la jornada del jueves 19 de noviembre.

De acuerdo con el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, se realizaron seis marchas, siete concentraciones y una asamblea en 12 municipios del departamento. Cali registró la mayor participación, con una movilización que salió del Parque Obrero y llegó al Bulevar del Río.

Aunque la jornada fue reportada como tranquila, se atendieron algunas situaciones puntuales: grafitis en la estación Petecuy del MIO, el cierre de una vía en el sector de Río Claro, en Jamundí, y la inmovilización de cinco vehículos que transportaban manifestantes en Cali por no contar con la revisión técnico-mecánica vigente.

El balance fue conocido en el Puesto de Mando Unificado, donde participaron la gobernadora Dilian Francisca Toro, el presidente Abelardo de la Espriella y representantes de las autoridades. La Fuerza Pública acompañó las actividades en los municipios donde hubo movilizaciones.