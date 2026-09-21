Vicepresidente se reúne con 40 empresarios para atraer inversión a Colombia

El encuentro, convocado por el Council of the Americas, tuvo como eje la presentación de Misión Crecer, estrategia del Gobierno Nacional orientada a atraer inversión, impulsar proyectos estratégicos y aumentar la productividad del país. La meta planteada por el Ejecutivo es llevar el crecimiento del PIB al 6 %.
Durante la reunión, Restrepo expuso una hoja de ruta basada en seguridad jurídica, simplificación de trámites, un portafolio de proyectos estratégicos y el fortalecimiento del talento, la tecnología y la infraestructura.
Al encuentro asistieron representantes de compañías internacionales como Apple, Intel, Pfizer, Merck, Visa, Citi, Cargill, Lockheed Martin y The AES Corporation, entre otras.
El vicepresidente también destacó la importancia de aumentar la participación de la inversión privada en el crecimiento económico y generar condiciones que permitan convertir las oportunidades identificadas por el Gobierno en proyectos concretos y nuevos empleos.
La agenda de Restrepo en Nueva York continuará durante la semana con reuniones relacionadas con inversión, infraestructura, energía, tecnología, seguridad y cooperación internacional, además de su participación en las actividades de la Asamblea General de la ONU.
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