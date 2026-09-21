Vicepresidente se reúne con 40 empresarios para atraer inversión a Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió este lunes en Nueva York con cerca de 40 empresarios y altos ejecutivos, en el marco de la agenda que adelanta Colombia durante la Semana de Alto Nivel de las Naciones Unidas.

El encuentro, convocado por el Council of the Americas, tuvo como eje la presentación de Misión Crecer, estrategia del Gobierno Nacional orientada a atraer inversión, impulsar proyectos estratégicos y aumentar la productividad del país. La meta planteada por el Ejecutivo es llevar el crecimiento del PIB al 6 %.

Durante la reunión, Restrepo expuso una hoja de ruta basada en seguridad jurídica, simplificación de trámites, un portafolio de proyectos estratégicos y el fortalecimiento del talento, la tecnología y la infraestructura.

Al encuentro asistieron representantes de compañías internacionales como Apple, Intel, Pfizer, Merck, Visa, Citi, Cargill, Lockheed Martin y The AES Corporation, entre otras.

El vicepresidente también destacó la importancia de aumentar la participación de la inversión privada en el crecimiento económico y generar condiciones que permitan convertir las oportunidades identificadas por el Gobierno en proyectos concretos y nuevos empleos.

La agenda de Restrepo en Nueva York continuará durante la semana con reuniones relacionadas con inversión, infraestructura, energía, tecnología, seguridad y cooperación internacional, además de su participación en las actividades de la Asamblea General de la ONU.