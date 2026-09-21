“El Gobierno Nacional nos dejó solos”: dice el alcalde Jorge Rojas

El alcalde de Bugalagrande, Jorge Eliécer Rojas, llamó la atención del Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella y precisó que los han dejado solos luego del terremoto del 10 de agosto, no solo a su municipio, sino a otros del Valle del Cauca y del país que poseen el mínimo de recursos para atender la emergencia.







Al ser consultado sobre la situación que afrontan los propietarios y moradores del barrio Prados de San Bernabé, el mandatario explicó que, tan pronto como funcionarios del área técnica de la Gobernación del Valle dieron el reporte con respecto a las fallas estructurales de dos de las torres del conjunto residencial, se envió la información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y ni siquiera han contestado a las misivas enviadas desde su despacho.



«Debo decirlo claramente: al gobierno del presidente De la Espriella los bugalagrandeños no le pueden agradecer ni una libra de arroz porque no ha llegado, contrario a la respuesta efectiva y oportuna que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha tenido con este territorio y sus habitantes», dijo el mandatario.



El burgomaestre recalcó que la solución al problema suscitado en las dos torres que apenas tienen 10 años de construcción le corresponde al Gobierno Nacional, pues fue un programa que se implementó desde la Presidencia de la República.