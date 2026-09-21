Noviembre sería el mes más crítico del Fenómeno de El Niño en el Valle

El Valle del Cauca se prepara para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño, mientras las autoridades mantienen la atención sobre el riesgo de incendios forestales y la disponibilidad de agua en el departamento.

De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades, el fenómeno podría extenderse hasta noviembre, un periodo que podría representar uno de los momentos más críticos y que obliga a reforzar desde ahora las medidas de prevención.

Durante las últimas semanas se han registrado incendios forestales en municipios como Yumbo, Buga y Cali, situaciones que han requerido la atención de los organismos de emergencia y mantienen las alertas activas.

En materia de abastecimiento, la CVC informó que los principales embalses presentan niveles diferentes. Sara Brut registra un 96 % de almacenamiento, mientras Salvajina se encuentra alrededor del 50 %.

Ante este panorama, las autoridades trabajan en estrategias de seguridad hídrica, orientadas a garantizar la disponibilidad del recurso y prevenir situaciones que puedan afectar el abastecimiento de las comunidades.

En el departamento también se encuentra vigente el Decreto 777 de 2026, mediante el cual se establecen medidas para que los alcaldes adopten acciones de prevención y control frente a posibles escenarios de emergencia relacionados con la temporada seca.

Las medidas contemplan no solo el seguimiento y regulación del consumo de agua, sino también campañas de sensibilización para promover el uso responsable y la protección de las fuentes hídricas.

El llamado de las autoridades es a prepararse con anticipación y hacer un uso responsable del agua, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones climáticas se intensifiquen en los próximos meses.