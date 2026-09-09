Vicepresidencia anuncia donación de 12 millones de euros

Un nuevo respaldo internacional se suma a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La Fundación Jerónimo Martins destinará 12 millones de euros para apoyar diferentes acciones de reconstrucción en Colombia.

El anuncio fue realizado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien explicó que los recursos serán incorporados al plan de recuperación promovido por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

La inversión tendrá como una de sus principales prioridades la recuperación de la infraestructura social. De acuerdo con lo anunciado, el 60 % de la donación será destinado a reconstruir hogares infantiles, instituciones educativas, hospitales y otras instalaciones afectadas por el sismo.

El dinero restante será utilizado para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas. Entre las acciones previstas está la entrega de alimentos y el sostenimiento de las personas que continúan en los albergues mientras avanzan las labores de recuperación.

Para la Vicepresidencia, este aporte representa un respaldo importante al proceso de reconstrucción, especialmente ante la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto.

Restrepo destacó además el papel que puede desempeñar el sector privado y la cooperación internacional para complementar los recursos públicos y acelerar la recuperación de las comunidades que aún enfrentan las consecuencias de la emergencia.