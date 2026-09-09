Cambian horarios de paso en el sector La Yolomba, vía Buenaventura-Buga

A partir de ahora, el corredor tendrá paso a dos carriles, en ambos sentidos, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Durante la noche, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., se implementará nuevamente el paso a un solo carril bajo el sistema de Pare y Siga.
Como medida de seguridad, en el sector fue instalada una barrera negra de protección de tres metros de altura, destinada a mitigar el riesgo de caída de material desde el talud.
La zona permanecerá bajo monitoreo permanente y control vial, mientras avanzan las evaluaciones y se definen las soluciones definitivas para la montaña afectada por el terremoto.
La concesionaria pidió a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en vía.
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