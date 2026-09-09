“Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años»: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una dura crítica al Gobierno anterior tras reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla.

Rubio aseguró que la nueva administración recibió un país marcado por decisiones que dejaron graves consecuencias y afirmó: “Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”.

El funcionario también reconoció las dificultades que atravesó la relación entre Colombia y Estados Unidos durante los últimos años, pero señaló que existe una oportunidad para reconstruir la alianza y fortalecer la cooperación.

La seguridad fue uno de los temas centrales del encuentro, especialmente la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.