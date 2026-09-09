“Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años»: Marco Rubio

Rubio aseguró que la nueva administración recibió un país marcado por decisiones que dejaron graves consecuencias y afirmó: “Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”.
El funcionario también reconoció las dificultades que atravesó la relación entre Colombia y Estados Unidos durante los últimos años, pero señaló que existe una oportunidad para reconstruir la alianza y fortalecer la cooperación.
La seguridad fue uno de los temas centrales del encuentro, especialmente la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Deja una respuesta