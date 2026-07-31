Vía alterna en San Pedro ya supera el 75 % de avance

Actualmente, el proyecto supera el 75 % de avance y hace parte de las obras priorizadas durante la consulta realizada por la Gobernación del Valle para definir inversiones en los diferentes municipios del departamento.
La nueva conexión busca mejorar la movilidad y disminuir los riesgos de accidentalidad. Actualmente, cientos de personas deben ingresar a la doble calzada e incluso transitar en contravía para desplazarse entre estos sectores rurales.
El alcalde de San Pedro, Diego Mendoza Tascón, anunció una inversión adicional de $1.000 millones destinada a la iluminación y otras obras complementarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilicen la nueva vía.
Si se mantienen los tiempos previstos y no se presentan imprevistos durante la etapa final de los trabajos, la administración municipal espera realizar la inauguración de la vía durante el mes de octubre.
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