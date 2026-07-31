¿Qué está pasando con el periodista Rafael Poveda?

El periodista y productor audiovisual Rafael Poveda quedó en el centro de una controversia luego de que el colectivo ‘Yo te creo, Colega’ y el medio Brava News difundieran dos testimonios en los que mujeres lo señalan por presuntos hechos de acoso y abuso sexual.

Las denuncias fueron publicadas el 30 de julio y corresponden a los relatos de dos mujeres. Una de ellas es una periodista que trabajó en la empresa de Poveda y cuya identidad se mantiene bajo reserva. En su testimonio aseguró haber vivido presuntos acercamientos físicos y tocamientos sin consentimiento, además de invitaciones insistentes para encuentros fuera del ámbito laboral.

El segundo señalamiento fue realizado por la abogada Sofía Vela Mejía, quien afirmó que los hechos habrían ocurrido en 2019, cuando tenía 29 años y participó en un curso de presentación organizado por la productora del periodista. Según su relato, posteriormente fue invitada a la vivienda de Poveda y allí se habría presentado el hecho que decidió denunciar años después.

Las organizaciones que difundieron los testimonios aclararon que se trata de las versiones entregadas por las denunciantes y que Poveda no ha sido condenado judicialmente por estos hechos. También señalaron que será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

Una de las denunciantes acudió a la Fiscalía

De acuerdo con la información divulgada por las periodistas que acompañaron el proceso, Sofía Vela habría presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto acto sexual violento. El caso continúa en esa instancia y hasta el momento no existe una decisión judicial que determine la responsabilidad del comunicador.

Tras la publicación, Poveda rechazó los señalamientos y cuestionó el procedimiento utilizado para divulgar los testimonios. El periodista sostuvo que considera legítimos los espacios para que las mujeres puedan denunciar, pero afirmó que también debe garantizarse el derecho de las personas señaladas a entregar su versión.

Poveda además aseguró que las acusaciones afectan una trayectoria de más de 40 años en el periodismo y manifestó públicamente que defenderá su reputación.

Wendy Herrera asumirá su defensa

En medio de la controversia, la abogada Wendy Herrera confirmó que estará al frente de la defensa jurídica de Poveda junto con su padre, el jurista José Luis Herrera Gómez.

Herrera, reconocida por su participación en procesos judiciales de alto impacto y por representar recientemente a Epa Colombia, anunció su decisión a través de redes sociales, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre la estrategia jurídica que seguirá el equipo.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades deberán determinar el alcance de las denuncias y establecer, dentro de los procesos correspondientes, si existieron responsabilidades penales.

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