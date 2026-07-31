Proyecto de Tren de Cercanías del Valle entre los mejores del mundo

La iniciativa vallecaucana comparte esta nominación con proyectos de infraestructura de Brasil y Estados Unidos, en una competencia cuyo ganador será anunciado en octubre.
La primera etapa contempla un recorrido de 23 kilómetros, con 21 estaciones destinadas al transporte de pasajeros. El objetivo es ofrecer una alternativa de movilidad para una de las zonas con mayor crecimiento urbano del departamento y reducir los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí.
El proyecto empezó a estructurarse en 2017 y ha contado con la participación de autoridades del Valle y Cali, además del acompañamiento de la cooperación francesa. Su esquema de financiación plantea que el Gobierno Nacional aporte el 70 % de los recursos, mientras que el 30 % restante sería asumido por la Gobernación y las administraciones municipales involucradas.
De acuerdo con las proyecciones del proyecto, la construcción podría generar cerca de 15.000 empleos, además de contribuir a una movilidad con menor impacto ambiental.
La nominación llega mientras el Valle espera concretar el respaldo financiero del próximo Gobierno Nacional. La definición de esos recursos será determinante para que el proyecto pueda avanzar hacia su ejecución y deje de ser únicamente una iniciativa en etapa de estructuración.
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