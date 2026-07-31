Proyecto de Tren de Cercanías del Valle entre los mejores del mundo

El proyecto que busca conectar a Cali y Jamundí a través de un sistema ferroviario de pasajeros acaba de recibir un reconocimiento fuera del país. El Tren de Cercanías del Valle fue escogido como finalista de los P3 Awards 2026, en la categoría de Mejor Proyecto de Transporte.