Vía al Lago Calima presenta afectaciones por nuevo derrumbe

Un nuevo deslizamiento de tierra genera afectaciones en la vía que conduce hacia Darién, en el sector conocido como El Muro, donde la magnitud del derrumbe habría aumentado durante las últimas horas.

De acuerdo con los reportes compartidos por la comunidad, el material sobre la carretera mantiene restringido el tránsito y actualmente solo habría paso para motocicletas, que deben movilizarse con extrema precaución por el sector.

Videos difundidos por habitantes de la zona permiten observar la cantidad de tierra que cayó sobre la vía y las dificultades que se presentan para transitar por este corredor.

Las personas que necesiten desplazarse hacia Darién o el Lago Calima deben tener en cuenta la situación y transitar con responsabilidad, mientras se espera información oficial sobre las labores de atención y la posible habilitación total de la carretera.