Exalcalde de Yopal ‘John Calzones’ fue víctima de un atentado

El exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, fue víctima de un atentado armado en su finca La Selvita, ubicada en el sector de La Guafilla, zona rural de Yopal, Casanare.

Según información preliminar entregada por las autoridades, Torres recibió cuatro impactos de arma de fuego en el pecho durante el ataque. Tras resultar herido, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, se conoce que el exmandatario se encuentra en delicado estado de salud, mientras los profesionales médicos adelantan las labores correspondientes para estabilizarlo.

Por estos hechos, una persona fue capturada y es señalada como presunta responsable del atentado. La Policía adelanta las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el ataque.

John Jairo Torres fue alcalde de Yopal y es reconocido públicamente por el sobrenombre de ‘John Calzones’. Su estado de salud continúa siendo materia de seguimiento, mientras las autoridades avanzan en la investigación.