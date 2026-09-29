Tuluá brilló en los Juegos Intercolegiados 2026 con 12 medallas

La delegación tulueña de Ajedrez cerró su participación en los Juegos Intercolegiados 2026, realizados en Palmira, del 21 al 24 de septiembre con una destacada cosecha de cuatro medallas de oro, seis de plata y dos de bronce.

El talento deportivo de las instituciones educativas de Tuluá volvió a quedar en evidencia durante los Juegos Intercolegiados 2026, donde los representantes de la ciudad tuvieron una destacada actuación y regresaron con un total de 11 medallas.

Uno de los grandes protagonistas fue Juan Diego Villegas Henao, estudiante del Colegio Gimnasio del Pacífico, quien consiguió una extraordinaria cosecha de dos medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en uno de los deportistas más destacados de la delegación tulueña.

También sobresalió Gabriela de León Villarreal, del Colegio Salesianos de Tuluá, quien aportó dos medallas de oro y una de plata, demostrando el excelente nivel competitivo de los jóvenes deportistas de la ciudad.

A esta importante actuación se sumaron Lizeth Stefanya López Sosa, del Colegio San Pedro Claver, con una medalla de plata y una de bronce; Juan Pablo Ramírez García, del Colegio Nazareth, quien obtuvo medalla de plata; Juan Sebastián Rosales Rojas, del Colegio Camilo Torres, también con una presea de plata, y Antonella Gil López, representante del Colegio Comfandi, igualmente medallista de plata.

El balance final de 4 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce para Ajedrez y refleja el trabajo que vienen adelantando deportistas, entrenadores, familias e instituciones educativas de Tuluá.

Más allá del número de preseas, la participación en Palmira representa una nueva oportunidad para que los jóvenes talentos de la Villa de Céspedes ganen experiencia en escenarios competitivos y continúen proyectándose en el deporte regional y nacional.

Tuluá celebra así una nueva generación de deportistas que, con disciplina, esfuerzo y dedicación, llevan los colores de sus colegios y el nombre de la ciudad a lo más alto.