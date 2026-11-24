Verónica Estrada no aparece en medio de escándalo por títulos falsos

La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, no ha vuelto a aparecer en el Congreso ni responde los intentos de contacto de sus compañeros de bancada, según conoció la revista Semana. Su ausencia se presenta en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en los títulos y certificados incluidos en su hoja de vida.

Durante una reunión realizada el 22 de noviembre, la colectividad decidió dejar el caso en manos de su Comisión de Ética, que estudiará la situación. Desde la bancada también le han pedido que renuncie a su curul, pero la congresista no ha anunciado que vaya a hacerlo.

La Procuraduría ya ordenó su suspensión provisional, mientras que la decisión de fondo sobre las presuntas irregularidades corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ante la cual se han presentado más de cinco denuncias, según el reporte citado.

El caso también genera preocupación en el Pacto Histórico por una eventual aplicación de la figura de la silla vacía, que podría hacerle perder esa curul en la Cámara de Representantes. Esto dependerá de las decisiones judiciales y de las condiciones legales que se establezcan.