Exdocente del SENA murió tras ser atropellado por una moto en Buga

Un accidente de tránsito registrado en la entrada al barrio El Albergue, en Guadalajara de Buga, cobró la vida de un adulto mayor durante las últimas horas. La víctima fue identificada como Ramiro Bonilla, de 76 años, residente del barrio El Carmelo.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue atropellado por un joven que se movilizaba en una motocicleta Pulsar, en el sector del puente de la carrera 9 con calle 1 sur.

Bonilla, quien era instructor pensionado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), falleció en el lugar. Entre tanto, el motociclista resultó lesionado y fue trasladado al Hospital San José para recibir atención médica.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga atendieron la emergencia. Las circunstancias del accidente son materia de verificación por parte de las autoridades.