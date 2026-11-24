De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue atropellado por un joven que se movilizaba en una motocicleta Pulsar, en el sector del puente de la carrera 9 con calle 1 sur.
Bonilla, quien era instructor pensionado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), falleció en el lugar. Entre tanto, el motociclista resultó lesionado y fue trasladado al Hospital San José para recibir atención médica.
Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga atendieron la emergencia. Las circunstancias del accidente son materia de verificación por parte de las autoridades.
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